Mau tempo destrói parte do cais e a unidade de produção de gelo da localidade da Preguiça em São Nicolau

​Parte do cais e a unidade de produção de gelo da localidade da Preguiça, no município da Ribeira Brava, em São Nicolau, foram hoje destruídas pelas fortes ondulações que se fazem sentir.

De acordo com a Inforpress, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, José Martins, avançou que cerca de 50% do cais e da unidade de gelo da localidade e outros materiais de pesca foram destruídos pela força da ondas.

Segundo o mesmo, trata-se de uma “situação triste”, tendo em conta a importância histórica do cais, que é muito visitada, mas também pelo investimento feito na unidade de produção de gelo.

“Tivemos aqui pessoas que disseram que em 70 anos nunca tinham visto o mar neste estado nesta localidade, pelo que apelamos a população a ter algum cuidado”, acrescentou.

As águas do mar também atingiram os “casarões” onde vivem várias pessoas, que inicialmente recusaram a deixar o local, alegando que seriam alojadas na escola local que, segundo os mesmos, não reúne as condições, mas depois acabaram por aceitar deixar o local.

José Martins apelou ao bom senso das pessoas e afirmou que as condições foram criadas para que as pessoas sejam alojadas, temporariamente, no centro comunitário local.

O autarca, que também é o responsável pela área da Protecção Civil, avançou ainda que a edilidade já emitiu um aviso e apelou às pessoas a terem alguns cuidados, devido à previsão que aponta para agravamento do estado do tempo durante a noite.