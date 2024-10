Médicos da ONG norte-americana ‘Cape Verdean Women United’ expressam preocupação com saúde oral em Cabo Verde

​A recente missão da ONG norte-americana ‘Cape Verdean Women United’ trouxe à tona uma série de preocupações sobre a saúde oral dos cabo-verdianos, especialmente nas ilhas Brava, Fogo e Santiago.

Recentemente, a equipa de médicos dentistas realizou mais de 3.800 procedimentos nessas três ilhas, uma missão que se iniciou a 30 de Setembro na ilha Brava, depois foi a vez da ilha do Fogo e terminou no município de São Miguel, no dia 11 de Outubro.

Entre os principais problemas identificados, os médicos apontaram o elevado número de cáries profundas e extrações dentárias, com muitos pacientes precisando de múltiplas extrações, uma situação alarmante que reflete a falta de acesso a cuidados preventivos e a tratamentos odontológicos adequados.

O cirurgião dentista Carlos Tavares descreveu a gravidade da situação ao relatar que, em muitos casos, foi necessário extrair vários dentes de uma só vez, devido a infecções severas que tornavam impossível a restauração.

“Atendemos pacientes que precisaram extrair até oito dentes de uma vez”, afirmou, realçando que este cenário gerou uma certa preocupação, especialmente porque essas extrações resultam em dificuldades de mastigação e, consequentemente, em problemas nutricionais, mas reconheceu que o custo de extrações no sector privado é frequentemente inacessível para muitos cabo-verdianos, agravando o problema.

A situação na ilha Brava foi especialmente destacada, devido à qualidade da água para o consumo que tem contribuído significativamente para o agravamento dos problemas dentários, e a falta de um dentista permanente na ilha é um factor preocupante.

Igualmente, a médica Lagina Bickham, líder da missão, salientou que a saúde oral deficiente não tem apenas impactos físicos, mas também psicológicos.

“Muitas pessoas evitam sorrir devido ao estado dos seus dentes, demonstrando que isso está a afectar a sua autoestima e qualidade de vida”, disse exemplificando com casos que deparou na Brava.

Além disso, Bickham enfatizou que, em todas as ilhas visitadas, o principal desafio foi a impossibilidade de restaurar dentes já em condições muito críticas, o que levou a um número elevado de extrações.

Por seu turno, a coordenadora da missão, Paula Pina, expressou satisfação com os resultados alcançados, apesar dos desafios.

Considerou que a missão conseguiu cumprir seus objectivos ao apoiar aqueles que mais precisam, não apenas com tratamentos, mas também com a sensibilização da população sobre a importância da higiene oral.

Ao todo, a missão da ‘Cape Verdean Women United’ atendeu 1.243 pacientes nas três ilhas, realizando 1.223 exames, 843 extrações, 367 limpezas e 171 aplicações de flúor e 20 restaurações.

Desses, 539 pacientes foram atendidos na Brava, onde realizaram 1.168 procedimentos, incluindo 457 extrações e 192 limpezas, com resultados que deixaram os pacientes impressionados, já que muitos não tinham acesso a cuidados dentários regulares há bastante tempo.

Na ilha do Fogo, a missão atendeu 570 pacientes, com foco em estudantes do ensino primário e secundário, onde realizaram 148 extrações e 20 restaurações. A parceria com um dentista local ajudou a garantir uma resposta mais abrangente, incluindo procedimentos de limpeza onde fizera 172 e aplicação de flúor a 165 pacientes, intervenções essas que foram consideradas cruciais para evitar que os problemas dentários avançassem ainda mais entre os mais jovens.

No município de São Miguel, em Santiago, a ONG atendeu 134 pacientes e realizou 381 procedimentos, com 238 extrações sendo a intervenção mais comum, seis aplicações de flúor e três limpezas.

A missão também priorizou acções de sensibilização, alertando para o impacto do consumo excessivo de açúcar na saúde oral, foram realizadas demonstrações sobre a escovagem correcta dos dentes e destacada a importância de manter uma rotina de cuidados preventivos.

Cape Verdean Women United é uma organização sem fins lucrativos com sede em Brockton, Estados Unidos da América, que une, educa e capacita famílias de todas as culturas, com o objectivo de criar comunidades prósperas.