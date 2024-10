Promotor sugere criação de uma organização que aposte num “verdadeiro produto cultural ao serviço do turismo”

O promotor cultural porto-novense Teodoro Graça propôs hoje a criação de uma organização que seja capaz de dotar o município do Porto Novo, em Santo Antão, de “um verdadeiro produto cultural ao serviço do turismo”.

“Já está na hora dos agentes culturais/fazedores da cultura e do entretenimento no Porto Novo criarem uma organização capaz de criar um verdadeiro produto cultural ao serviço do turismo", notou Teodoro Graça.

Um produto cultural em rede, explicou a mesma fonte, que seja "rentável e capaz de imprimir uma nova dinâmica cultural” neste município, com uma agenda própria.

Teodoro Graça, que preside à organização cultural Young Talent, disse acreditar que o humilde tamboreiro ou uma coladeira podem ganhar com a criação dessa organização, que deve ser concebida "longe das picuinhas da política”, o que, a seu ver, têm estado a condicionar a actividade cultural neste município.

“Pensamos numa organização que trabalhe com qualquer cor política que esteja a exercer o poder, uma organização que não aceita bloqueios e que seja o porta-voz dos artistas e dos fazedores de cultura", declarou.

Para este promotor cultural, o que falta ao Porto Novo é uma agenda cultural voltada para o turismo, que promova a animação musical neste município.