Praia: Hábitos alimentares das crianças nos jardins de infância preocupa nutricionista

A nutricionista Helena Sapinho considerou hoje "preocupante” os hábitos alimentares das crianças que frequentam os jardins de infância na cidade da Praia, alegando que estão a consumir alimentos com muito açúcar, gordura e sal.

Esta preocupação da nutricionista foi manifestada em entrevista à Inforpress, depois de ter visitado diversos jardins de infância e escolas na capital do país para verificar "in loco", a qualidade da alimentação que as crianças levam de casa para o lanche, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação que se assinala hoje, 16 de Outubro.