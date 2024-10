Produção na Construção Civil diminuiu no segundo trimestre de 2024

No segundo trimestre de 2024, o Índice Homólogo de Produção na Construção Civil fixou-se em -5,6%, tendo diminuído em 3,7 pontos percentuais (p.p) à observada no trimestre anterior. De acordo com os dados do INE divulgados esta quarta-feira.

Segundo o INE, no segundo trimestre de 2024, o Índice de Produção na Construção Civil fixou-se em 98,0, correspondendo a uma diminuição de 5,6% face ao trimestre homólogo. O INE indica que a diminuição do Índice neste trimestre, foi condicionada principalmente pela diminuição das vendas de ferro. “Neste período, todos os grupos de materiais de construção civil (excepto materiais de base -1,9%) tiveram um decréscimo superior ao do IPCC (-2,4%), enquanto que os materiais de eletricidade (0,5%), materiais de pintura (3,3%) e outros materiais de construção (14,4%) tiveram um aumento quando comparados com o trimestre anterior”, aponta. Em relação à taxa de variação trimestral do Índice de Produção na Construção Civil, o INE mostra que fixou-se em - 2,4%, no segundo trimestre de 2024, diminuindo em 5,5 pontos percentuais (p.p) em relação ao primeiro trimestre (3,1%).

