Fogo pode ser laboratório natural para estudo de adaptação de tartarugas às mudanças climáticas

​A Ilha do Fogo pode destacar-se como potencial laboratório natural para o estudo da adaptação das tartarugas marinhas às mudanças climáticas.

O biólogo Herculano Dinis explica que as praias de areia negra da ilha, devido à sua composição, proporcionam temperaturas mais elevadas durante a incubação dos ovos das tartarugas, em comparação com outras ilhas do arquipélago, o que pode ajudar a pequena população de tartarugas que desova na ilha a se adaptar às alterações climáticas.

Em colaboração com a Universidade Queen Mary (Inglaterra) foi iniciado este ano um estudo para investigar se essa adaptação está a acontecer, refere o biólogo.

“A ilha é Reserva Mundial da Biosfera da Unesco e é importante para a conservação das tartarugas marinhas na perspectiva de mudanças climáticas”, diz.