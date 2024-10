Ocean Week arranca a 03 de Novembro

​A semana dos oceanos, Cabo Verde Ocean Week (CVOW), inicia a 03 de Novembro, em São Vicente, com actividades como a Feira `Blue food´ e a Feira das actividades ligadas ao mar (Expomar).

À semelhança do ano anterior, a VII edição da CVOW escolhe a comunidade piscatória de Salamansa para ser palco do festival gastronómico `Blue Food´, com degustações de produtos do mar e especialidades da comunidade, por forma a imprimir uma “melhor dinâmica” na valorização dos produtos locais, assegurou a assessoria do Ministério do Mar à Inforpress.

Por outro lado, segundo a mesma fonte, pretende-se consciencializar a população em geral da importância da economia azul na preservação das espécies, para o bem-estar da população.

Sob o mote “CVOW 2024 - A Voz do Oceano”, o evento focar-se-á em promover diferentes acções de sensibilização para o uso sustentável do oceano.

Neste sentido, estão programadas diversas actividades, entre estas workshops, painéis de discussão e as `Blue talks´, nas quais serão abordados “temas pertinentes” com participação de especialistas, investigadores, empresários e jovens alunos.

A programação incorpora neste ano ainda a feira Expomar, que já vai na 11.ª edição, com a intenção de divulgar o potencial gastronómico na base dos produtos do mar, apresentar novas oportunidades e novos produtos com grande potencial, despertar para o empreendedorismo em diferentes áreas, nomeadamente, as pescas, o turismo, a indústria, o desporto e encontros de negócios.

A CVOW tem ainda outros pontos de agenda como a primeira edição da Gala Padrinhos do Mar, que é uma oportunidade para apresentação dos trabalhos sociais e ambientais realizados por empresas e instituições, públicas e privadas, na preservação de praias apadrinhadas.