Universidade de Cabo Verde apresenta projectos focados nos ODS

​A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) apresenta hoje e sexta-feira projectos de investigação que contribuem para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), durante uma feira dedicada à temática. A Feira dos ODS visa reforçar o papel transformador da academia e da inovação tecnológica no cumprimento dos ODS, anunciou a instituição.

Sustentabilidade ambiental, acesso universal a energia limpa (sem queima de combustível) e promoção da igualdade de género são algumas das áreas em foco no evento.

A sessão de abertura, no Centro de Convenções, conta com as presenças do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, do reitor da Uni-CV, José Arlindo Barreto, e da representante das Nações Unidas, Patrícia Portela Sousa - além de outros representantes do Governo, corpo diplomático, agências da ONU, instituições públicas e privadas, sociedade civil e estudantes de escolas primárias e secundárias.

“O programa inclui painéis temáticos e encontros sobre os ODS e a aplicação da ciência e tecnologia para resolver os desafios”, explica a Uni-CV.

Grupos de visitantes, incluindo estudantes do ensino secundário, terão visitas guiadas a laboratórios e actividades interactivas que ilustram o papel da ciência e inovação para alcançar os ODS. Os visitantes poderão usar um mapa interactivo e códigos QR para se orientarem e aceder a informações sobre os projectos e a agenda do evento.

O principal objectivo da feira na Uni-CV consiste em “sensibilizar e mobilizar a comunidade académica e parceiros na promoção dos ODS, evidenciando o papel das universidades na criação de soluções para os desafios globais”.