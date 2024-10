​Aritson Tolentino, Rickson Neves e Denise Camacho vencem Prémio Mérito Universitário UECL

Aritson Tolentino (licenciatura), Rickson Neves (mestrado) e Denise Camacho (doutoramento), foram os vencedores da segunda-edição do Prémio de Mérito Universitário UECL (União de Estudantes Cabo-verdianos de Lisboa), com a parceria da Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

Os vencedores foram conhecidos na noite deste sábado, na II Gala UECL, num evento que contou com as presenças do embaixador de Cabo Verde, Eurico Monteiro, do reitor da Universidade de Lisboa (ULisboa), Luís Ferreira, do director da Faculdade de Direito da ULisboa, Eduardo Vera Cruz e do deputado do Movimento para a Democracia (MpD) para o círculo da Europa e Resto do Mundo, Jaime Monteiro.

Aritson Tolentino (licenciatura) Biologia no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Rickson Neves (mestrado) na Nova School of Law e Denise Camacho (doutoramento) Biologia Molecular, especialidade em Bioquímica na Fundação Champalimaud, são os vencedores do Prémio de Mérito Universitário UECL.

Quatro Menções Honrosas também foram atribuídas a Cristina Silva do curso de Psicologia da Universidade de Évora, Deise Vaz do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Diva Cabral do curso de Ciências Agrárias da Faculdade de Ciência da Universidade do Porto e Antónia Ferreira, do curso de Engenharia Agrónoma, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa.

Em declarações à Inforpress, o presidente da UECL começou por fazer uma análise comparativa com a primeira edição do prémio, indicando que houve um aumento do número de candidaturas que foram expandidas a nível nacional e teve a participação dos estudantes de quase todos os distritos de Portugal.

“Houve um bom equilíbrio a nível do género, porque tradicionalmente as mulheres costumam ser maior (…). Este ano, por ser a segunda, nós como a organização estávamos mais maduros, isso fez com que fizéssemos uma melhor divulgação, resultando em maior número de candidaturas e maior qualidade”, considerou.

Conforme Edson da Veiga, estudantes/quadros que estão a fazer um “trabalho excelente” foram premiados, por isso é de opinião que ter esse espaço de atribuição de prémio e reconhecimento do trabalho que fazem, “eles podem brilhar”.

Por sua vez, o embaixador Eurico Monteiro considerou a iniciativa da UECV “muito importante”, por isso a Embaixada de Cabo Verde decidiu apoiar, porque apesar das dificuldades enfrentadas, é possível encontrar estudantes com “muita valia, capacidade e muita vontade de se singrar”.

“Esta ideia de premiar o mérito, de incentivar o empenho, o esforço, de incentivar o estudo e ter bons resultados que possam assegurar o futuro profissional melhor que nos levou a aderir desde a primeira hora (…). Para apoiar, reconhecer e incentivar o mérito nos níveis de licenciatura, mestrado e doutorado, é preciso alargar e ter adesão da comunidade cabo-verdiana”, frisou.

O prémio visa reconhecer e celebrar o desempenho académico excecional, o compromisso com a excelência e as valiosas contribuições para a comunidade cabo-verdiana em Portugal, e para além de um certificado, os vencedores receberam um prémio monetário de 800 euros para licenciatura, 1.000 euros para mestrado e 1.200 euros para doutoramento.

A cerimónia, que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, serviu também para homenagear o pugilista cabo-verdiano e medalhista olímpico, David de Pina, e os principais parceiros da UECL nos últimos dois anos, assim como atribuir o título de associados honorários aos antigos dirigentes da organização que completou 27 anos no dia 22 de Outubro.

A gala teve actuações das batucadeiras Paz e Amor, do Brunn e o Coro Voz Terra, numa noite que celebrou a excelência académica dos estudantes cabo-verdianos em Portugal.