​Expomar regressa à programação da Cabo Verde Ocean Week

O regresso da Feira das Actividades Ligadas ao Mar, Expomar, e a realização de uma extensão da Cabo Verde Ocean Week (CVOW) na Boa Vista são as principais novidades da edição de 2024 do evento, que acontece de 3 a 9 de Novembro.

O programa foi apresentado esta quinta-feira, 31, pelo Director Nacional de Política do Mar, Anísio Évora, que aponta para um espaço de diálogo para mudança de mentalidade em relação aos oceanos

“É o nosso dever, como nação, abrir um diálogo profundo e profícuo para consolidar a implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e oceânica, desenvolver estratégias para gerar consciencialização acerca da relevância do oceano e dos nossos mares, impulsionar acções para prevenir e reduzir a poluição marinha e marítima e também implementar estratégias para reduzir também a poluição por plásticos e microplásticos nos nossos oceanos. E, portanto, o evento Cabo Verde Ocean Week, que acontece anualmente aqui em São Vicente, tem sido o palco, digamos, privilegiado para esse diálogo”, afirma.

A programação inclui painéis temáticos, nomeadamente sobre economia circular, sustentabilidade marinha, desportos náuticos, adaptação às mudanças climáticas e resiliência climática, além de oficinas práticas sobre reciclagem e reaproveitamento de materiais, como plásticos e redes de pesca, acontecendo sob o lema “CVOW 2024 - A Voz do Oceano”.

O responsável recorda que o evento tem como principal missão contribuir para discussão e apresentação de estratégias de preservação e políticas de sustentabilidade marinha.

“Isto porque a nossa sobrevivência depende da mudança da mentalidade, ou seja, da mudança de mindset em relação ao oceano e das políticas que foram implementadas para assegurar esta tal exploração sustentável dos nossos oceanos. Portanto, o palco do Centro Oceanográfico do Mindelo, ao longo de cinco dias, vai estar aberto para este tal diálogo à volta da preservação e da sustentabilidade do oceano”, refere.

A Cabo Verde Ocean Week 2024 deverá contar com um ciclo de conferências com a participação de especialistas e decisores de Cabo Verde, Portugal, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, Senegal, entre outros países.

Além de incorporar a Expomar, que assinala este ano a 11ª edição, a programação da VII edição da CVOW incluiu a realização de Blue Talks, Podcasts e outras actividades.

À semelhança do ano anterior, a comunidade piscatória de Salamansa será palco do festival gastronómico `Blue Food´, com degustações de produtos do mar e especialidades da comunidade.