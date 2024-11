Investigadores internacionais do Projeto Highlands.3 iniciam missão em Cabo Verde

Até 2 de Dezembro, Cabo Verde recebe uma delegação de 22 investigadores do projeto Highlands.3, provenientes da Europa e América do Sul. A iniciativa, que se estende pelas ilhas de Santiago e Fogo, faz parte de um esforço internacional para promover o Desenvolvimento Sustentável Inclusivo nas Terras Altas (ISDH) através de Investigação e Inovação (I&I) colectiva e orientada para o impacto.

O Highlands.3 tem como objectivo contribuir para o ISDH, fundamentando-se na capacitação, partilha de conhecimento e utilização de ferramentas locais e globais. O projecto visa impulsionar um processo de co-inovação através de sessões de investigação e inovação (R&IS) que envolvem parceiros públicos, privados e não académicos. Estas sessões procuram construir uma visão compartilhada do desenvolvimento sustentável, melhorar as competências de investigadores, gestores, utilizadores e decisores políticos, e reduzir a lacuna entre a investigação e a implementação prática.

Como avança a UNI-CV, o projeto Highlands.3, iniciado em 1 de Janeiro de 2020 e com fim previsto para 31 de Agosto de 2025, é financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia (H2020-EU.1.3.3). A coordenação está a cargo da Academia Austríaca de Ciências (OeAW), sob a liderança de Oliver Bender, Coordenador Principal, e de Fernando Ruiz Peyré, Coordenador.

A rede do Highlands.3 é composta por 41 instituições, incluindo 30 parceiros europeus, dos quais cerca de 35% são não académicos. O consórcio reúne investigadores altamente qualificados e partes interessadas locais, promovendo um ambiente diverso e inclusivo. O plano de trabalho inclui a realização de oito sessões de R&IS—cinco na Europa e três em outros continentes—para fomentar o intercâmbio de experiências como base para a inovação. Cada sessão é orientada por princípios de aprendizagem colectiva e uma abordagem sistémica holística, expondo os participantes a uma variedade de perspectivas que incentivam a experimentação prática.

Em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar e através do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território (CIDILOT) da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) participa activamente na organização das sessões de R&IS em território cabo-verdiano.

A primeira fase das actividades inclui sessões de trabalho na Uni-CV e visitas a zonas emblemáticas das terras altas da ilha de Santiago, como Entre Picos de Reda, Monte Angra e o Parque Natural da Serra de Malagueta. Estas visitas têm como objectivo observar in loco as dinâmicas locais e os desafios específicos destas regiões.

A segunda fase, programada para decorrer entre 21 e 25 de Novembro, envolve uma deslocação à ilha do Fogo, onde os investigadores participarão num seminário alusivo à Erupção Vulcânica de 2014/2015.

A abertura está agendada para esta segunda, dia 4, no Auditório 101, Edifício 8, no Campus do Palmarejo Grande da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). O evento é organizado pelo Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território (CIDLOT), que desempenha um papel central na coordenação das actividades em Cabo Verde.