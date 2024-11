Celebração da Semana da Defesa Nacional arranca hoje nas três regiões militares e ilha Brava

Alunos do ensino secundário de São Vicente, Santiago e Sal participam hoje no programa “Soldado/marinheiro por um dia” nas três regiões militares do arquipélago e ilha Brava, numa iniciativa enquadrada nas celebrações da Semana da Defesa Nacional.

De acordo com assessoria do Ministério da Defesa Nacional, o dia é celebrado na quarta-feira, 06, e as actividades programadas visam “reforçar a consciência cívica” de todos para a missão de garantir a defesa nacional.

A iniciativa “Soldado/marinheiro por um dia” vai desenrolar-se até as 16:00 desta segunda-feira com visitas de alunos aos navios da Guarda Costeira, em São Vicente, ao Cosmar, na cidade da Praia, ao destacamento na Palmeira, na ilha do Sal, e ao meio naval da Guarda Costeira no Porto de Furna, na ilha Brava.

Para quarta-feira, 06, o acto central do Dia da Defesa Nacional vai decorrer na ilha do Sal com a realização de uma conferência sobre a importância da aeronáutica militar para a defesa, com sessão de abertura pela ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis, a partir das 10:00, no Hotel Hilton.

Na tarde de quarta-feira prevê-se o tradicional desfile militar, que saúda o dia, em simultâneo na Avenida Marginal, em São Vicente, na Rua da Polícia, em Santa Maria, na ilha do Sal, e na Avenida Cidade de Lisboa, na cidade da Praia.

Há ainda na programação um conjunto de palestras alusivas ao dia que serão ministradas a partir de quinta-feira, 07, em escolas secundárias das ilhas de São Vicente, Santiago, Sal e Brava, para além de acções de sensibilização da população no combate à dengue nas quatro ilhas, na sexta-feira, 08.

As actividades da Semana da Defesa Nacional culminam no sábado, 09, com a realização de feiras de saúde na Ribeira Bote (São Vicente), em São Paulo, Santa Maria (ilha do Sal) e em Praia-Baixo, São Domingos (Santiago).