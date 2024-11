​3ª Edição da Feira Agropecuária terá participação de 150 expositores

A terceira edição da Feira Agropecuária arranca esta sexta-feira, 08, na cidade da Praia, e contará com a participação de 150 expositores nacionais, entre produtores agrícolas, empresários agropecuários, artesãos e de outras actividades que se relacionam com o mundo rural.

Segundo uma nota do Ministério da Agricultura e Ambiente, a feira que terá como lema “Por uma agricultura mais resiliente, rentável e amiga do ambiente”, tem como objectivo promover e dinamizar o sector do agronegócio ao longo da cadeia de valor agrícola, e criar nas pessoas uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais.

A feira decorre até domingo, 10, na sede da Direção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, em Achada São Filipe, Cidade da Praia.

A mesma fonte explica que a 3ª edição da Feira Agropecuária de Cabo Verde será um espaço privilegiado para a troca de experiências, de realização de negócios, de intercâmbio de ideias e de conhecimentos, de contatos, encontros B2B (modelos de negócios business-to-business).

O evento, conforme acrescenta, pretende de forma muito particular, contribuir para uma maior conscientização e difusão de informações sobre o uso de embalagem plástica na cadeia de valor agrícola e seu impacto no meio ambiente.

A cerimónia de abertura da Feira acontece esta sexta-feira, 08, às 17H00, na sede da DGASP, em Achada São Filipe e será presidida pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.