Presidente do INSP afirma que evolução da dengue é estável mas o país continua em alerta

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, afirmou esta quarta-feira que a evolução epidemiológica da dengue no país é estável, mas que o arquipélago continua em alerta.

Maria da Luz Lima falava à imprensa à margem de uma conversa aberta promovida pela Presidência da República, no âmbito do Dia Nacional da Defesa, sob o signo da luta contra a dengue, onde se reuniram especialistas do país e da diáspora.

Segundo a presidente do INSP estes resultados dão ao país alguma esperança, mas também para “não baixar a guarda”.

“O número de casos semanais não tem evoluído muito, comparado com o início das chuvas, altura em que este número começou a aumentar progressivamente”, disse esta responsável.

Por outro lado, o Presidente da República defendeu que se houver uma mobilização de todos, pode-se eliminar os criadouros de mosquitos e criar as condições para se ter uma sociedade mais sã.

“Aqui é essencial que mais vale prevenir do que remediar”, finalizou o Chefe de Estado.

No encontro foram abordados temas como “A situação da dengue no país, desafios e oportunidades” e “Diagnóstico e manejo clínico da dengue”.