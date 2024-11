Membro da Comissão Mista Cabo Verde - UE morre no Mindelo

Mirko Marcolin, especialista no sector das pescas, faleceu no Mindelo, durante esta madrugada no hotel onde estava hospedado.

O Ministério do Mar já reagiu à morte de Mirko Marcolin. Num comunicado o ministério explica que Marcolin tinha chegado na tarde de ontem ao Mindelo “para tomar parte nos trabalhos da Comissão Mista entre Cabo Verde e a União Europeia, sobre o acordo de Pesca”. “A sua morte representa, pois, uma enorme perda para a União Europeia, instituição muito relevante nas relações com o nosso País, e para a própria Comissão Mista que perde um elemento muito importante nas negociações”, lamenta o ministro do Mar, Jorge Santos, no mesmo comunicado.

