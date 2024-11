Mais um óbito por dengue confirmado no país

A quinta morte provocada pela dengue, divulgada no Boletim Diário da doença, ocorreu em Santa Cruz a 18 de Novembro de 2023. Segundo o Ministério da Saúde, a equipa de revisão dos óbitos por dengue realizou uma avaliação das informações clínicas e epidemiológicas do óbito ocorrido no ano passado e concluiu que a causa foi dengue grave.

De acordo com os dados provisórios referentes ao dia 10 de novembro de 2024, o país registou 26 casos suspeitos, 24 casos confirmados, dois hospitalizados e 0 óbitos. Dos casos confirmados, 21 são da Praia, um da Ribeira Grande de Santiago, um de São Domingos e um de Santa Cruz. Actualmente, o país contabiliza 20.698 casos suspeitos, 13.827 confirmados e cinco óbitos acumulados. Recomendações do Ministério da Saúde Pessoas com os sintomas seguintes devem se dirigir aos serviços de saúde: “pessoa que viva em área onde se registaram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue e que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações a) náusea ou vómitos; b) mancha na pele; c) dores musculares, d) artralgia; e) cefaleia ou dor retro-orbital; Ao sentir ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas. São considerados casos positivos de dengue, os casos que preencham os critérios clinico e epidemiológico, incluindo os confirmados laboratorialmente. A realização de testes rápidos (NS1, IgM, IgG) e PCR para a dengue, fica reservada a situações já determinadas pelos serviços de saúde. Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que: Lave todas as vasilhas e reservatórios com água e sabão, por exemplo, pratos dos vasos de planta, pelos menos uma vez por semana;

Lave as cisternas, bidões e tanques antes de reabastecimento;

Limpe frequentemente as calhas;

Mantenha o pátio/terraços/quintal sem entulhos;

Não deixe água acumulada em nenhum lugar;

Coloque redes nas janelas;

Coloque o lixo no contentor;

Use roupas frescas e largas que cubram a maior área corporal.

