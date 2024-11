​Cabo Verde regista mais 244 casos de dengue

O país registou, esta terça-feira, 356 casos suspeitos e 244 confirmados de dengue, com um paciente hospitalizado e nenhum óbito, de acordo com os dados do boletim diário de dengue divulgado pelo Ministério da Saúde.

Segundo o boletim, dos 244 casos confirmados de dengue, 73 foram registados na Praia, dois na Ribeira Grande de Santiago, sete em São Domingos, 27 em Santa Catarina de Santiago, 17 em São Miguel, 49 em Santa Cruz, dois em São Lourenço dos Órgãos, 46 em São Filipe (Fogo), sete nos Mosteiros, quatro em Santa Catarina do Fogo, um no Paul, cinco em São Vicente e quatro no Maio.

Actualmente, o país contabiliza 22.935 casos suspeitos, 15.503 confirmados e seis óbitos acumulados.





Recomendações do Ministério da Saúde

Perante a situação epidemiológica atual, os casos de dengue serão estabelecidos com base em critérios clínicos e epidemiológicos. Pessoas com os sintomas seguintes devem se dirigir aos serviços de saúde: “pessoa que viva em área onde se registaram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue e que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações a) náusea ou vómitos; b) mancha na pele; c) dores musculares, d) artralgia; e) cefaleia ou dor retro-orbital;

Ao sentir ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas.

São considerados casos positivos de dengue, os casos que preencham os critérios clínico e epidemiológico, incluindo os confirmados laboratorialmente.

A realização de testes rápidos (NS1, IgM, IgG) e PCR para a dengue, fica reservada a situações já determinadas pelos serviços de saúde.

Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que:

- Lave todas as vasilhas e reservatórios com água e sabão, por exemplo, pratos dos vasos de planta, pelos menos uma vez por semana;

- Lave as cisternas, bidões e tanques antes de reabastecimento;

- Limpe frequentemente as calhas;

- Mantenha o pátio/terraços/quintal sem entulhos;

- Não deixe água acumulada em nenhum lugar;

- Coloque redes nas janelas;

- Coloque o lixo no contentor;

- Use roupas frescas e largas que cubram a maior área corporal.