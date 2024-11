Campanha “Somos Todos Iguais” chega a Cabo Verde para promover equidade de género com foco nos rapazes

A campanha "Somos Todos Iguais" será lançada oficialmente em Cabo Verde na próxima quinta-feira, 28 de Novembro, numa unidade hoteleira da cidade da Praia, sob a liderança da primeira-dama, Débora Katísa Carvalho.

De acordo com uma nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, o evento é promovido pela a organização das primeiras damas Africanas para o desenvolvimento (OAFLAD) e visa combater as desigualdades de género que ainda persistem em várias áreas, como a saúde, a educação, o empoderamento económico e a prevenção da violência baseada no género.

A campanha tem como objectivo promover a equidade e reduzir o fosso entre homens e mulheres com todo o conhecimento, lê-se na nota.

Com o lema “Família – Berço”, a campanha em Cabo Verde dará destaque ao papel fundamental das famílias na formação de valores de igualdade e respeito mútuo. E também com principal ênfase vai ser a dos rapazes, incentivando uma masculinidade positiva que rejeite a violência, desafie os estereótipos de género e ajude a construir uma sociedade mais inclusiva e justa.

“Precisamos construir um futuro onde os valores da igualdade, respeito e empatia sejam promovidos desde a infância”, afirmou a primeira-dama Débora Katísa Carvalho, enfatizando o papel crucial da educação para garantir uma mudança cultural profunda.

Ainda segundo o comunicado, apesar dos progressos alcançados por Cabo Verde na promoção da igualdade de género, o país ainda enfrenta desafios significativos, como o aumento do abandono escolar entre rapazes e a persistente violência doméstica.

Segundo dados recentes, 72,4 por cento (%) dos jovens que abandonam o ensino secundário são rapazes, revelando a necessidade de reforçar os programas educativos e de apoio social.

Segundo a mesma fonte, a violência baseada no género é outra questão crítica em Cabo Verde. Um estudo do Afrobarometer de 2023 aponta que 50% da população considera a violência contra as mulheres como um dos principais problemas relativos aos direitos das mulheres no país.

A campanha "Somos Todos Iguais" busca criar um espaço de diálogo e reflexão sobre o papel das famílias na promoção da igualdade de género. Também pretende sensibilizar a sociedade para a importância de educar tanto rapazes quanto meninas com equidade, combater estereótipos e estimular a adopção de estratégias de comunicação e acções concretas para fortalecer a equidade de género em Cabo Verde.

A primeira-dama reforçou o compromisso de tornar Cabo Verde um exemplo de equidade de género e justiça social, convidando todos os cidadãos a se engajarem nessa causa.