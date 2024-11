Ribeira Grande de Santo Antão: Incêndio deflagra em Pico da Cruz e bombeiros continuam no local

Um incêndio deflagrou na madrugada de hoje em Pico da Cruz, no Planalto Leste, em Santo Antão. Segundo informações dos bombeiros, as chamas foram controladas, mas as equipes permanecem no local devido ao vento forte, que pode reactivar o fogo.

Em declarações à Inforpress, o comandante dos bombeiros municipais do Paul, Rilson Baptista, disse que a corporação de bombeiros foi accionada por volta das 3h00 da madrugada de hoje e, imediatamente, contactaram as outras corporações da ilha, sendo que, 1 hora depois, já se encontravam no local a combater as chamas que, disse, foram controladas por volta das 8h00 da manhã de hoje. A mesma fonte informou que quando chegaram ao local do incêndio encontraram chamas a consumir uma vasta área florestal e as corporações dos Bombeiros da Ribeira Grande, Paul e Porto Novo começaram a combater quatros focos de incêndio que estavam mais activos. Informou, ainda, que apesar de neste momento as chamas estarem controladas existe o risco de algum foco reacender, devido ao vento que se faz sentir no local, por isso os bombeiros continuam de plantão na zona de Pico da Cruz para qualquer eventualidade. Também, questionado sobre as causas do incêndio que começou a deflagrar hoje de madrugada na zona de Pico da Cruz, Rilson Baptista disse que ainda não se sabe a causa, mas, "pelo horário em que o fogo começou a deflagrar, tudo indicar tratar-se de fogo posto". O perímetro florestal do Planalto Leste é uma área protegida dos municípios de Santo Antão e, nos últimos tempos, tem sido fustigado por alguns incêndios.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.