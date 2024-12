​"IGQPI tem-se afirmado como uma instituição estratégica no panorama nacional”, presidente

A Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), Ana Paula Spencer fez esta afirmação na cerimónia de abertura dos 10 anos da instituição que aconteceu esta sexta-feira, 06, na cidade da Praia.

Segundo Ana Paula Spencer, este marco não simboliza apenas uma década de existência, mas também um percurso de superação de desafios, de conquistas notáveis e acima de tudo a afirmação da instituição como referência nacional e alicerce estratégico, para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.

“Esta celebração simboliza o nosso compromisso contínuo com a excelência, com a inovação e a qualidade. É uma oportunidade para reafirmarmos os valores e os princípios que orientam a nossa missão, reflectirmos os caminhos que irão projectar o futuro promissor para a nossa instituição”, realça.

Para Ana Paula Spencer, desde a criação, a instituição tem desempenhado um papel central na construção e no fortalecimento da infraestrutura de apoio e no sistema nacional da protecção da propriedade intelectual disponibilizando serviços essenciais para promover um ambiente cognitivo e estimular a criatividade.

“No cumprimento da sua missão de coordenar políticas públicas nos domínios da propriedade intelectual, IGQPI tem se afirmado como uma instituição estratégica no panorama nacional”, cita.

Conforme disse mais do que uma resposta às necessidades actuais, o IGQPI representa uma visão estratégica para o futuro.

“Desde a sua fundação, o IGQPI tem sido um farol de liderança e um catalisador para o avanço contínuo nos domínios da qualidade e da propriedade intelectual. No decorrer desta década, o IGQPI não apenas manteve os mais altos padrões de qualidade, mas também abraçou a inovação como um princípio fundamental”, indica.

Ana Paula Spencer explicou que são vários os sectores que o IGQPI tem actuado para o desenvolvimento do país. “Vamos para os sectores essenciais, portanto, da economia, do comércio, da indústria, da saúde também. É extremamente importante para nós termos essas verificações, por exemplo a nível do sector da saúde, porque, se formos ver, isso impacta no diagnóstico”.

A cerimónia comemorativa foi presidida pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, que sublinhou que este décimo aniversário do IGQPI é um momento de celebração, mas também de renovação de compromisso.

“É uma oportunidade para reconhecer o empenho dos profissionais do IGQPI, cuja dedicação diária tem sido determinante para o sucesso desta instituição.