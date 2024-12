Primeira edição da feira multissectorial “Sabores de Santiago” foi um sucesso – organização

O presidente da Associação Comercial, Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago (ACAISA) fez um hoje um balanço positivo da primeira edição da feira multissectorial “Sabores de Santiago” e assegurou que o evento foi um sucesso.

Felisberto Veiga fez essas considerações, à margem da primeira edição deste evento, realizado pela ACAISA, em parceria com a Universidade de Santiago (US), Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Santa Catarina e outras instituições nacionais, enquadrado no seu plano de actividades para o ano de 2024.

A feira, que decorreu durante dois dias no Campus da US em Assomada, Santa Catarina, contou com a participação dos alunos do curso de Elaboração Industrial de Alimentos do CEFP de Santa Catarina, que expuseram produtos da época transformados, e dos empresários associados que apresentaram produtos agrícolas da época e serviços diversos.

“Temos produtos, experiências e diversidade, e conseguimos mostrar que se pode fazer sabores em Santiago. E em parceria com o CEFP de Santa Catarina conseguimos levar mais de duas dezenas de sabores diferentes. Por isso creio que foi um sucesso”, afirmou.

“O balanço desta edição experimental da feira “Sabores de Santiago” é positivo. Por isso, creio que foi um sucesso, sobretudo pelo número de visitantes e pelo cumprimento do programa”, acrescentou, anunciando que este evento vai ser institucionalizado e terá duas edições anuais, sendo uma por altura das Cinzas e outra no Verão.

Paralelamente ao evento, que teve como finalidade destacar sabores locais e promover o turismo, foi realizado um workshop subordinado ao tema “empreendedorismo e a digitalização da economia no desenvolvimento do comércio e do turismo” e animação cultural.