Acidente de viação provoca cinco mortos e um ferido na estrada de Achada Grande

Um acidente de viação provocou na madrugada deste domingo cinco mortos e um ferido na estrada de Achada Grande, no município do Tarrafal, no interior de Santiago.

O acidente, segundo o comandante dos Bombeiros do Tarrafal, Paulo Varela, possivelmente terá acontecido na madrugada deste domingo. A viatura hiace embateu num pinheiro e caiu numa ribanceira em Achada Grande, provocando cinco mortos e um ferido todos do sexo masculino, incluindo o condutor. Assim como o ferido, que foi transferido para Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), os demais são das localidades de Figueira Muita e Achada Meio, Tarrafal.

