​𝐏𝐉 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚 𝟏,𝟔 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐜𝐚í𝐧𝐚 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐦 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚çã𝐨 𝐧𝐚 𝐙𝐄𝐄 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞

A Polícia Judiciária (PJ) incinerou no sábado, 7 de Dezembro, 1.653,15 kg de cocaína apreendida durante a operação “Ventos Alísios”. A droga foi encontrada numa embarcação pesqueira brasileira, interceptada na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cabo Verde, com destino à Europa. Seis tripulantes foram detidos em flagrante e encontram-se em prisão preventiva.

Segundo um comunicado da PJ, a embarcação pesqueira com bandeira do Brasil, que continha droga, foi interceptada na ZEE e rebocada até ao Porto da Praia. Sob a ordem do Ministério Público, a incineração teve lugar na lixeira municipal da cidade da Praia, com a presença de um Procurador da República, do Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, do Coordenador da SCITECO, membros da comissão de incineração de estupefacientes, técnicos do laboratório da polícia científica, inspetores da PJ e outros funcionários da Polícia Judiciária.

Referente à operação, a PJ avança que contou ainda com uma forte colaboração da Polícia Nacional, das Forças Armadas, da Câmara Municipal e dos Bombeiros Municipais. A cocaína apreendida, de acordo com as informações avançadas pela PJ, com um elevado grau de pureza, tinha partido do Brasil com destino à Europa.

O comunicado da PJ realça que a apreensão resultou de uma operação realizada no âmbito de uma cooperação internacional, sob a coordenação do MAOC-N (plataforma de cooperação internacional), com a intervenção direta da Polícia Judiciária de Cabo Verde, da Polícia Judiciária Portuguesa, da Marinha e Forças Armadas Portuguesas, contando também com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA e da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.

A operação culminou na detenção, em flagrante, de seis cidadãos brasileiros, membros da tripulação da embarcação, todos indiciados pela prática do crime de tráfico de drogas de alto risco. Os detidos, com idades entre os 28 e os 43 anos, encontram-se em prisão preventiva, conforme medida de coação decretada pelo Tribunal da Comarca da Praia.