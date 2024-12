Primeira cabo-verdiana certificada em lactação pelo IBLCE quer transformar o apoio à amamentação no país

A cabo-verdiana Lígia Morais tornou-se a primeira profissional do país a obter a certificação internacional de lactação pelo International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). Agora, quer apresentar uma proposta ao Ministério da Saúde de Cabo Verde para melhorar a formação de profissionais e criar grupos de apoio à amamentação em todas as ilhas.

“Este título representa a especialização mais alta na área de lactação a nível mundial e é um marco para a saúde materno-infantil”, sublinhou Lígia, em declarações ao Expresso das Ilhas. Lígia iniciou o percurso em 2017, impulsionada pela experiência positiva de amamentar a filha. Desde então, passou por uma jornada de formações e prática clínica que culminou na certificação IBCLC. “Preparar-me para esta prova internacional de quatro horas foi das coisas mais intensas que fiz, desde as 95 horas de formação em lactação até ao cumprimento de mais de 500 horas de prática clínica”, revelou. Segundo disse, tem sido contactada por mães de várias ilhas de Cabo Verde para ajudar em casos como freio curto, hipoplasia mamária e questões relacionadas com o regresso ao trabalho. “A sociedade cabo-verdiana tem um 'mindset' forte sobre a importância do leite materno, mas os desafios persistem, especialmente no regresso ao trabalho após a licença de maternidade de apenas 90 dias”, explicou. Comparando com Portugal, Lígia salientou diferenças culturais e políticas no aleitamento materno. “Embora Portugal tenha uma licença mais longa, a taxa de amamentação exclusiva aos seis meses ronda apenas os 22%, em parte devido à pressão para usar leite artificial e à falta de conhecimento sobre a pele negra, o que dificulta o atendimento”. Lígia Morais planeia apresentar uma proposta ao Ministério da Saúde de Cabo Verde para melhorar a formação de profissionais e criar grupos de apoio à amamentação em todas as ilhas. “Quero capacitar profissionais, organizar workshops e trabalhar com mães e famílias que necessitam de apoio”, afirmou. Com um doutoramento em Antropologia da Saúde em vista para 2025, também quer aprofundar o estudo sobre amamentação e expandir os seus serviços. “Em 2025, espero lançar o meu site para facilitar o acesso às consultas e informações”. Enquanto isso, as mães cabo-verdianas podem encontrá-la no Instagram (@ligiamorais_amamentacao), no WhatsApp ou por e-mail. “O meu objectivo é estar ao serviço da amamentação, ajudando as mulheres a superar desafios e a ter experiências positivas”, concluiu. Lígia Morais oferece serviços que vão desde o acompanhamento na gravidez até ao desmame, incluindo situações como indução de lactação em casos de adopção ou para casais do mesmo sexo. “O acompanhamento é personalizado, com relatórios detalhados e colaboração interdisciplinar com pediatras, terapeutas da fala e outros especialistas”, especificou.

