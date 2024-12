PJ detém seis indivíduos suspeitos de prática de vários crimes, incluindo falsificação de vistos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, 18, em várias zonas da cidade da Praia, seis indivíduos com idades compreendidas entre os 29 e os 52 anos, envolvidos na falsificação de documentos fraudulentos, que eram oferecidos a cidadãos interessados em obter vistos para Portugal, através da Embaixada de Portugal em Cabo Verde.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCICCEF), em cumprimento de mandados de busca promovidos pela Procuradoria da Comarca da Praia e emitidos pelo 1.º Juízo Crime da Comarca da Praia.

Os detidos, três do sexo masculino e três do sexo feminino, incluem cinco cidadãos de nacionalidade cabo-verdiana e um da Guiné-Conacri.

A autoridade informou ainda que as detenções decorreram de uma investigação que identificou o grupo como responsável pela prática de vários crimes, nomeadamente burla qualificada, falsificação de documentos, posse de armas de fogo, assunção de falsa identidade e formação de quadrilha ou bando.

O grupo detido, fora de flagrante delito, estava envolvido na falsificação de documentos fraudulentos, que eram oferecidos a cidadãos interessados em obter vistos para Portugal, através da Embaixada de Portugal em Cabo Verde.

De acordo com as informações avançadas, esses documentos falsificados eram vendidos em troca de contrapartidas financeiras, com o objetivo de garantir a emissão dos vistos.

A PJ destacou ainda que um dos detidos, natural da Guiné-Conacri e considerado o cabecilha do grupo, violou a medida de coação pessoal que lhe tinha sido imposta, consistindo na apresentação periódica às autoridades policiais. O sujeito em questão já tinha sido apresentado ao Tribunal pelos crimes de falsa identidade, condução ilegal, posse de armas de fogo, burla e falsificação de documentos.

Durante a operação, a Polícia Judiciária apreendeu documentos, aparelhos de telemóveis, dispositivos de armazenamento (pen drives), tablets, um computador portátil e uma viatura pertencente ao líder do grupo.

Os detidos foram apresentados às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório e, na tarde desta sexta-feira, 20, o Tribunal da Comarca da Praia decidiu aplicar a medida de coação de apresentação periódica às autoridades policiais a cinco dos arguidos, enquanto ao líder do grupo foi decretada a prisão preventiva.

A PJ informa ainda que as investigações continuam em curso.