Câmara municipal da Boa Vista entrega 7 casas sociais do Projecto Evolutivo

A Câmara Municipal da Boa Vista entregou, este sábado, sete casas sociais construídas de raiz, no âmbito do programa de requalificação habitacional do Projecto Evolutivo da autarquia.

No total, a câmara municipal tem previsto entregar, nesta quadra festiva, 11 casas sociais a famílias de baixa renda, sendo nove construídas de raiz e duas requalificadas do programa de requalificação habitacional do Projecto Evolutivo, num investimento de aproximadamente 22 mil contos.

Segundo o presidente da câmara municipal, Cláudio Mendonça, trata-se de um trabalho de equipa, em identificar quem realmente tem necessidade e habita em casas com "péssimas condições".

“A câmara municipal tem essa política de habitação social, de dar às pessoas melhores condições para viverem, melhores condições para estarem no seio familiar. Essas moradias traduzem aquilo que é o esforço da autarquia em proporcionar maior dignidade às pessoas. E vamos continuar a trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas que vivem em situação precária", afirmou Claudio Mendonça.

O programa de requalificação habitacional é parte do Projecto Evolutivo da autarquia no combate à precariedade habitacional no município, com foco em assegurar um padrão mínimo de conforto e segurança, onde a câmara contribui com a obra para que os beneficiários possam continuar com a “evolução”.

A autarquia prevê entregar, no dia 23, as chaves de mais duas casas a famílias em Estância de Baixo e João Galego, e também está pendente a entrega de uma casa e a inauguração de um troço de estrada em Povoação Velha.