CMP: Directora de Reinserção Social destaca importância do CAPS na recuperação dos toxicodependentes

A directora de Gestão, Reabilitação Psicossocial e Reinserção Social da Câmara Municipal da Praia destacou esta segunda-feira a importância que o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem tido na recuperação dos toxicodependentes, sobretudo dos colaboradores da autarquia praiense.

Suely Carvalho falava aos jornalistas, no final desta tarde, à margem da 3ª edição do Natal Solidário para os sem abrigo, que decorre nas instalações da Casa Abrigo Municipal.

Segundo explicou a novidade deste ano é o CAPS, um projecto piloto implementado há um ano e que funciona durante o dia para dar respostas às pessoas que queiram mudança de estilo de vida, deixar o consumo, inserir o mercado de trabalho bem como terapia ocupacional.

A ideia é dar respostas de forma multidisciplinar e promover também a integração das pessoas.

Para a directora, o balanço é “extremamente positivo”, sendo que neste primeiro ano de funcionamento 17 pessoas estão recuperadas.

"Temos pessoas que são os próprios trabalhadores de câmara, desde condutores, pessoas que trabalham na área de vigilância, na área de saneamento, áreas mais insalubres e de maior risco”, apontou.

Assegurou que neste momento todos esses colaboradores estão “bem e estáveis”, já voltaram a trabalhar e a câmara tem estado a acompanhá-los e a segui-los.

Adiantou que actualmente a câmara trabalha com três projectos sociais, nomeadamente o projecto Anjos da Noite, a Casa do Abrigo e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e atende mais de 45 pessoas.

“Neste momento temos 15 internos que pernoitam, mais 10 que frequentam o centro no período de manhã, 14 com transtornos primários e não aceitam ficar confinado e fechados mas são acompanhados na rua e cerca de 22 que vão a casa do Abrigo para serviço de higiene, vestuário, apoio de uma sopa quente e não só”, referiu.

Segundo disse, cerca de 63% das pessoas acompanhadas nos três são jovens entre 25 a 45 anos.

Em relação ao Natal Solidário, Suely Carvalho explicou que a ideia é promover a integração, socialização, bem como a partilha de boas práticas, testemunhos de familiares de pessoas em recuperação e o reencontro entre familiares dos utentes.

Durante essa noite, a Câmara da Praia, em parceria com a Sonangol, irá distribuir cobertores e mantas aos moradores de rua e procederá ainda à entrega de kits de higienes juntamente com a Fundação Dona Ana.

Instituído em 2017, para assegurar uma refeição quente aos sem-abrigo, o projecto de cariz social “Anjos da Noite” ramificou-se em 2019 em “Casa Abrigo Municipal” e hoje acolhe, mensalmente, uma média dos 30/45 toxicodependentes sem-teto, focados na reintegração.