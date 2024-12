"Noite do Natal decorre na normalidade e sem registo de incidentes" Polícia Nacional

​A noite do Natal decorreu na normalidade e sem quaisquer incidentes dignos de registo nos seis municípios que compõem a região Santiago Norte, apurou a Inforpress junto do Comando Regional da Polícia Nacional (PN).

Segundo a fonte policial, de uma forma geral, a noite do Natal decorreu na “normalidade” e não houve perturbação à ordem e à tranquilidade públicas, ou seja, sem apreensões nem registo de acidentes de viação.

A PN realçou que se encontra em andamento a “Operação Natal e Ano Novo”, que arrancou a 10 de Dezembro e culmina no início de Janeiro de 2025.

Este plano conta com 162 agentes, de todas as seis esquadras, nas ruas dia e noite (Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, São Miguel e Tarrafal) e tem como objectivo transmitir o sentimento de segurança à população e diminuir ao máximo ocorrências criminais nessa época festiva.

O mesmo engloba desde a ordem pública, ao trânsito rodoviário, comércio seguro e segurança das pessoas e dos seus bens.

A Inforpress também esteve no Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte, e os profissionais de saúde remeteram quaisquer informações sobre a noite de Natal no Banco de Urgência (BU) à direcção deste estabelecimento hospital.

Até ao fecho desta reportagem, a Inforpress não conseguiu chegar à fala com os responsáveis do HRSRV, cujos gabinetes se encontram fechados.

Em Assomada, no município de Santa Catarina, numa ronda feita pela Inforpress, nota-se uma presença tímida de pessoas nos estabelecimentos comerciais, que estão a funcionar normalmente, e nas caixas ATM.