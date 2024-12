Primeiro-ministro diz que Natal é momento de assumir forte compromisso com futuro das crianças

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, salientou hoje que o Natal é um bom momento para assumir um compromisso forte com o futuro das crianças e reflectir sobre o tipo de sociedade que o País deseja construir.

Na sua tradicional mensagem de Natal endereçada aos cabo-verdianos, o chefe do Governo afirmou que é tempo de “reavivar em cada um” o espírito de solidariedade que apoia e cria oportunidades, e que a Nação deve orgulhar-se do percurso do País que completa 50 anos de independência em 2025.

“Os momentos difíceis que Cabo Verde viveu, o bom combate que fizemos e os resultados que obtivemos, são motivos para aumentarmos a confiança no nosso País”, defendeu Ulisses Correia e Silva, asseverando que a perspectiva é melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Para isso, pontuou, o Estado deve continuar a trabalhar para a ascensão social e económica dos mais pobres, bem como, da classe média.

Segundo Ulisses Correia e Silva, criar oportunidades de emprego, reduzir a pobreza, eliminar a pobreza extrema e proteger os mais vulneráveis têm estado no centro das políticas do Governo.

“Temos expectativas positivas, o próximo ano será melhor, melhor na criação de emprego, no rendimento das famílias, nos serviços da saúde e nos transportes”, garantiu, recordando os internados nos hospitais, os reclusos e todos os que se viram impossibilitados por outros motivos de comemorar a data nas suas residências.