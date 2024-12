RETROSPECTIVA/Portugal: Morte do cabo-verdiano Odair Moniz baleado pela polícia gera onda de indignação

​O cabo-verdiano Odair Moniz morreu na madrugada de 21 de Outubro, baleado por um agente de polícia na Cova da Moura, Amadora, situação que gerou vários dias de tumultos em vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

As circunstâncias da morte do cabo-verdiano, que tinha 43 anos, continuam por esclarecer, sendo que as autoridades desmentiram no início desse mês a versão oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) de que o cabo-verdiano teria ameaçado e tentado atacar os agentes com recurso a uma arma branca.

Em Março, o cabo-verdiano Ademir Moreno, de 50 anos, morreu na sequência de uma agressão na cidade da Horta, ilha do Faial, Açores, mas antes, em Janeiro, dois cabo-verdianos, de 20 e 35 anos, morreram depois de terem caído de uma altura de 12 metros quando trabalhavam nos estaleiros de Viana do Castelo e o deputado da Nação, eleito pelo PAICV, para o círculo eleitoral da ilha do Maio, Edson Alves, faleceu em Portugal, no mês de Maio, por morte súbita.

No dia 29 de Outubro, a companhia aérea ‘low cost’ EasyJet começou a voar para Cabo Verde com duas rotas (Porto-Sal e Lisboa-Sal) e seis frequências semanais, e a capital portuguesa acolheu a Web Summit 2024, de 11 a 14 de Novembro, com participação de Cabo Verde com uma delegação de mais de 50 pessoas, chefiada pelo secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes.

Em Junho, o Governo realizou a primeira mesa redonda internacional sobre o Mapeamento da Diáspora no Mundo, no âmbito do projecto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana, executado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), visando definir a comunidade cabo-verdiana em mais de 40 países do mundo.

De 28 de Fevereiro a 03 de Março, Cabo Verde participou na 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) como destino internacional convidado, que contou com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

A capital portuguesa acolheu, em Outubro, a primeira edição do Ocean Summit 2024, organizada pela Fundação Carlos Albertino Veiga, em parceria com a Marinha Portuguesa e a Proteus Ocean Group (Estados Unidos da América), no ano em que foi anunciada a realização da cimeira bilateral Portugal-Cabo Verde a ser realizada em Lisboa, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2025.

Várias visitas foram realizadas pelo Chefe de Estado e membros do Governo, como exemplo, a participação do Presidente da República, José Maria Neves, no 10º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, em Novembro, em Cascais, e nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, a convite do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Outubro, na sua primeira visita oficial a Portugal como ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga reuniu-se com a comunidade artística cabo-verdiana residente em Lisboa, e no mês de Maio, realizou-se a I edição Internacional do “Festival Batuku Nos Alma”, em Lisboa.

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi agraciado com várias medalhas e prémios, em Portugal, depois de ganhar a primeira medalha olímpica para Cabo Verde, nos Jogos Olímpicos de Paris.