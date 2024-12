Ordem dos Advogados de Cabo Verde entrega brinquedos para salas de escutas de crianças vítimas de abuso sexual

O Bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Júlio Martins Júnior fez esta segunda-feira, 23, a entrega dos brinquedos para as salas de escutas de crianças vítimas de abuso sexual. A informação foi partilhada pela Polícia Judiciária (PJ) na sua página na rede social. Os brinquedos foram entregues à PJ.

Esta campanha é promovida pela PJ, em colaboração com a ACRIDES e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INML-CF).

Segundo a PJ, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV) mobilizou a sua comunidade na cidade da Praia para recolher brinquedos que foram entregues com a intenção de proporcionar momentos de conforto e distração para as crianças em situação de vulnerabilidade.

Na ocasião, o Director Nacional da Polícia Judiciária agradeceu o gesto, e disse que se trata de “um momento que nos leva a reflectir sobre a importância de cuidar das nossas crianças".

Manuel Da Lomba sublinhou que esta campanha mostra o lado mais humano da PJ, destacando que, ao deixar de lado as armas, a instituição abraça os brinquedos, contribuindo para o bem-estar das crianças.

O Director Nacional da Polícia Judiciária reafirmou ainda a disponibilidade da PJ para combater o flagelo do abuso sexual infantil e deixou a porta aberta para uma colaboração continua com a ACRIDES no que for necessário.

Júlio Martins Jr., por seu lado, falou da importância de cada um fazer a sua parte em prol desta causa sensível.

O Bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde apelou para que as instituições de direito usem as salas de escuta, que podem evitar causar traumas adicionais nas crianças, ao contrário do tribunal, um ambiente considerado "frio" para elas.

A presidente da ACRIDES, Lourença Tavares, que esteve presente no acto de entrega dos brinquedos, disse que as salas de escutas representam uma "iniciativa histórica para o país, pois, embora muitos países ainda não possuam este importante recurso, Cabo Verde já dispõe de salas com excelentes condições.

Lourença Tavares espera que as salas sejam logo usadas para o benefício das crianças, "proporcionando-lhes um ambiente seguro e acolhedor, especialmente em momentos tão fragilizados da sua infância".

Conforme a mesma fonte, a ocasião serviu como oportunidade para reflectir sobre o projecto "Justiça Amiga da Criança", “uma iniciativa que visa garantir uma abordagem mais humanizada na justiça em casos que envolvem crianças vítimas de crimes”.