Comandante da Polícia Nacional avalia festividades natalinas como tranquilas com foco na segurança para o Ano Novo

O comandante da Polícia Nacional (PN) de Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes, avaliou as festividades natalinas na Cidade da Praia como “tranquilas”, apesar do registo de quatro mortes, das quais apenas uma decorrente de crime.

Durante uma conferência de imprensa realizada na sede da corporação, Roberto Fernandes destacou que, no geral, as operações policiais ocorreram sem grandes incidentes, embora o período tenha sido marcado por algumas fatalidades.

Entre os casos mencionados, o responsável destacou um acidente de viação no concelho de São Lourenço dos Órgãos, que resultou numa vítima fatal, e um outro acidente envolvendo um veículo que se despistou e caiu numa ribanceira, deixando dois feridos graves.

O comandante relatou que uma pessoa perdeu a vida após cair de uma altura de aproximadamente seis metros, além de um indivíduo, aparentemente sob o efeito de substâncias psicoativas, que morreu enquanto quebrava vidros de um prédio no dia 23 de Dezembro.

Apesar dessas ocorrências, ressaltou que os números de furtos e outros crimes contra o património e contra pessoas se mantiveram em níveis "considerados aceitáveis", em comparação com o mesmo período do ano passado e em outras épocas do ano.

“Registamos furtos e outros crimes, tanto contra o património, quanto contra pessoas, mas em números que podemos considerar socialmente aceitáveis, levando em conta os dados do ano passado e de outras épocas do ano”, afirmou.

Para garantir que as festividades de fim de ano ocorram de forma pacífica, Roberto Fernandes anunciou que as unidades da PN foram orientadas a intensificar o policiamento e implementar planos operacionais específicos.

Segundo o mesmo, essas acções incluem megaoperações, investigações criminais, fiscalização de estrangeiros e operações de ordem pública, com o objectivo de reduzir os índices de criminalidade e reforçar o sentimento de segurança da população.

“No dia 31, realizaremos operações em todos os concelhos do território nacional. Alguns centros urbanos terão megaoperações multifacetadas, enquanto outros contarão com acções policiais específicas para garantir um início de ano tranquilo”, explicou.

O comandante acrescentou ainda que, no dia 1º de Janeiro, haverá reforço no policiamento, principalmente nos centros urbanos, durante o período da manhã, com o objectivo de prevenir crimes e assegurar a tranquilidade no início do novo ano.