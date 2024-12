Presidente da Associação Black Panthers destaca principais ganhos do projecto em 44 anos

O presidente da Associação Juvenil Black Panthers, Alcides Amarante, disse hoje que a inclusão dos jovens nas escolas e o apoio às famílias vulneráveis da zona da Várzea são os principais ganhos dessa associação, em 44 anos.

“Na Várzea tínhamos muitas crianças que não iam à escola porque os pais não tinham condições e algumas que iam também não terminavam os estudos. Actualmente todas estão no sistema de ensino”, afirmou Amarante, em entrevista à Inforpress no âmbito da comemoração do 44º aniversário desta associação, que se assinala hoje.

Alcides Amarante sublinhou que essas eram as principais preocupações da associação, mas que já foram ultrapassadas e comprometeu-se em criar as "melhores condições" para as famílias desta comunidade que têm “muitas dificuldades”.

Destacou, no entanto, que a principal meta desta associação é fortalecer os projectos como áreas sociais, desportivos e educativos, bem como, o lançamento de um "site" da associação, em 2025, que servirá para atrair parceiros e ajudar também na divulgação dos trabalhos da associação.

Além disso, apontou ainda o reforço da sensibilização sobre a prevenção da gravidez precoce e a luta contra a SIDA, através de palestras e actividades, reforçar a formação dos jovens e a implementação de novos projectos voltados para a sustentabilidade da comunidade, como outras prioridades em 2025.

“O nosso compromisso continua firme em ajudar os mais vulneráveis, proporcionar também oportunidades aos jovens, mas também fazer desta zona um exemplo de união e de progresso”, prometeu.

Para comemorar esta data está previsto um torneio de paz com os jovens de várias zonas e cerimónia de homenagem aos parceiros, lembrando que desde o mês de Novembro esta associação tem vindo a realizar várias actividades na área social, desportiva, recreativa, no âmbito da comemoração do 44ª aniversário da AJBP.

Em termos de desafios afirmou que são “muitos”, mas sublinhou que estão preparados para os enfrentar e que a intenção da associação é ganhar a sua própria sustentabilidade.

O responsável da associação fez um balanço positivo do ano 2024 porque conforme explicou conseguiram avançar com projectos em várias áreas que impactaram directamente as famílias e pessoas desta zona.

Fundada a 31 de Dezembro de 1980, a Associação Juvenil Black Panthers sito no bairro da Várzea, na cidade da Praia, faz trabalho de cariz social a favor da melhoria da qualidade de vida da comunidade.