Venda de roupas no Sucupira caem nesta época festiva

Os vendedores de roupas no mercado informal do Sucupira enfrentam vendas fracas neste fim de ano, com baixa movimentação e reclamações sobre os preços, apurou hoje a Inforpress no local.

Em declarações à Inforpress, os vendedores de roupas relatam que as vendas deste ano estão mais baixas em relação aos anos anteriores, enquanto se preparam para o ano 2025, alegando que a falta de movimento tem sido um dos maiores desafios, mas afirmam ter esperança em melhorias para o próximo ano. "A venda este ano está fraca, a cada virada de ano as vendas vão diminuindo, e isso reflecte na nossa rotina. Por aqui, cada um vende um pouco, mas o movimento está bem abaixo do que o esperado", disse Elisângela Barros, uma das vendedoras. De acordo com Elisangela, os preços dos produtos não têm sido o maior obstáculo, mas sim a dificuldade de atrair clientes, especialmente os jovens. “Os jovens costumam reclamar dos preços, enquanto os adultos compram com mais facilidade”, completou. Euclides Semedo, outro comerciante da região, tem uma percepção semelhante. "O movimento deste ano foi mais fraco do que o do ano passado. No Natal até vendemos mais, mas não foi o suficiente para melhorar a situação", afirmou, destacando a preocupação com o aumento dos preços, especialmente os dos calçados. "Os clientes têm reclamado mais dos preços, que subiram, porém, sempre conseguimos negociar e chegar a um acordo", completou. A insatisfação com os preços e o baixo movimento de compradores reflectem a realidade de muitos comerciantes que, além de enfrentarem dificuldades financeiras, sentem o impacto da crise económica que atinge grande parte da população. Embora a cidade tenha um número considerável de compradores, a retracção no mercado tem sido um desafio constante para os vendedores, que se vêem cada vez mais pressionados. Diante deste cenário, muitos comerciantes têm esperanças de uma recuperação no próximo ano. Euclides, por exemplo, acredita que a situação pode melhorar com o apoio da câmara municipal. "Espero que as vendas melhorem no ano que vem. Precisamos de mais apoios e melhores condições de trabalho", concluiu, mostrando-se expectante de que, com ajuda institucional, os comerciantes consigam atrair mais clientes e melhorar o cenário do comércio local.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.