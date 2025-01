Passagem de ano na cidade da Praia ocorreu de forma tranquila e dentro da normalidade – comandante PN

O comandante da Polícia Nacional Santiago Sul e Maio, Orlando Évora, afirmou hoje que a passagem de ano na cidade da Praia ocorreu de forma “tranquila e dentro da normalidade”, sem registo de casos graves.

Esta informação foi avançada por Orlando Évora, em jeito de balanço sobre a passagem do ano na cidade da Praia, que segundo avançou foi “bastante tranquila”.

“Nós cumprimos todos os objectivos do plano com a ajuda da população que se comportou de forma razoável. E com a intervenção dos nossos elementos policiais conseguimos fazer uma passagem de ano bastante tranquila”, disse.

Durante a passagem de ano, este responsável informou que foram abordados 483 indivíduos na via pública, 455 foram revistados, 12 foram detidos em flagrante delito por prática de diversos crimes, e 18 foram conduzidos para identificação.

Orlando Évora avançou ainda que foram fiscalizadas 107 viaturas e vários estabelecimentos de diversão noturna, que culminou com o encerramento de cinco por incumprimento da legislação”, avançou.

O comandante lembrou que o plano de Natal e Fim de Ano iniciou-se no dia 10 de Dezembro e terminará no dia 05 de Janeiro e que, até ao momento tem-se cumprido todos os objectivos traçados.