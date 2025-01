São Vicente: Ministra da Defesa Nacional preside acto central do Dia das Forças Armadas realizado no Mindelo

A ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, preside esta quarta-feira, 15, na Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo, ao acto central das comemorações do 58º aniversário das Forças Armadas.

Além do acto central, também serão realizadas cerimónias no Comando da 2ª Região Militar, na ilha do Sal, e no Comando da 3ª Região Militar, em Santiago, conforme informações do Centro de Informação e Relações Públicas do Gabinete do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

O 58º aniversário das Forças Armadas também tem sido comemorado por estes dias com diversas actividades que envolvem palestras em escolas secundárias, universidades e unidades militares, feiras de saúde, competições desportivas, demonstração de técnicas militares, competição de tiro e tattoo militar.

Todo o programa conta com o efectivo do comando da Guarda Costeira, as regiões militares e o Comando da Guarnição do Estado-Maior das Forças Armadas.

O objectivo, segundo a mesma fonte, é reforçar a importância da existência das Forças Armadas e reconhecer o papel dos seus efectivos e colaboradores no fortalecimento da instituição castrense e no desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana.