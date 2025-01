​Evandro Lopes, Neryvaldo Galvão e Gabriela dos Santos são os vencedores da terceira edição dos prémios científicos

Os prémios científicos: Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP), destinado aos projectos de investigação liderados por investigadores cabo-verdianos no país e na diáspora foram entregues esta quinta-feira, 16, na cidade da Praia. A cerimônia da entrega dos prémios foi presidida pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva.

Evandro Lopes, da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) foi vencedor na categoria “Cabo Verde Global Scientific Prize” com o “Projeto Biocatalog - Gestão Integrada e Interativa da Informação sobre a Distribuição de Espécies de Cabo Verde”.

Na categoria “Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT” a Gabriela dos Santos foi vencedora com a sua tese de mestrado “Comparative Efficiency Analysis of Bank Branches: Cape Verdean Bank”.

Já na categoria “Cabo Verde Prize for Young Scientists” o vencedor é Neryvaldo Galvão, com a sua tese de doutoramento em Engenharia Estrutural, intitulada “The impact of human error on the performance to failure of concrete bridges”.

A atribuição destes prémios têm como objectivo impulsionar a acção da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no país para promoção da inserção de Cabo Verde no sistema científico global e fazer do país uma plataforma de conhecimento.

Na sua página na rede social, Ulisses Correia e Silva destacou que esses prémios não só reconhecem a excelência na investigação, como também servem de estímulo para que cada um de nós invista em si próprio, “ultrapasse limites e valorize os resultados positivos que emergem da ciência e da tecnologia”.

“O nosso futuro depende desse impulso colectivo, onde o Estado cria as condições e os cidadãos, investindo no seu próprio desenvolvimento, constroem soluções transformadoras. Ao reconhecer e valorizar estes esforços, criamos um ambiente que encoraja os jovens e os profissionais a pensar além do imediato e a construir soluções transformadoras”, acrescenta.

Por outro lado, agradeceu às universidades e instituições de ensino superior que têm vindo a desempenhar um papel determinante na formação de talentos capazes de competir a nível global. “Deixo o repto para que, ainda este ano, promovamos a realização de fóruns de ciência, tecnologia e inovação que demonstrem aquilo de que somos capazes”.