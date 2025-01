Corpo do escutismo aponta sustentabilidade da própria organização como principal preocupação

A chefe nacional do Corpo de Escutismo de Cabo Verde (CEC-CV) disse hoje que a principal preocupação desta organização é a sua própria sustentabilidade, sobretudo a nível de mobilização de recursos humanos e materiais.

Zezinha Alfama falava à imprensa à margem do 6.º conselho nacional geral do CEC-CV, que acontece hoje e domingo, 19, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

Este evento, que reuniu uma centena de dirigentes de várias ilhas, tem como objectivo principal apreciar e validar o relatório de actividades e contas do ano 2019 e 2023, apreciar novos planos para os próximos quatro anos, alinhar novas orientações e aprovação do programa de comemoração dos 25 anos do corpo do escutismo católico, conforme explicou Zezinha Alfama.

Segundo esta responsável, envolver a sociedade civil e mobilização de recursos para que os escuteiros possam participar nas actividades principalmente o Campo Nacional de Escutismo, que é organizada pelo corpo de escutismo, também constitui outro desafio da organização.

Explicou que a deslocação dos escuteiros de um lado para outro implica custos, por isso afirmou que muitos não têm condições para pagar os transportes, portanto reforçou que é um desafio constante.

Aproveitou a oportunidade para apelar ao apoio de todos, incluindo, o Governo, câmaras municipais, instituições, empresas e sociedade civil para apoiar as crianças, adolescentes e jovens a estarem num ambiente saudável, contribuindo assim para a prevenção de comportamentos inadequados.

Questionado se a saída de muitos jovens para o exterior afectou a organização, a mesma disse não muito” porque formam por ano muitos jovens que possam substituir os que já saíram, mas apontou algumas localidades que ficaram prejudicadas, entre elas a ilha do Fogo e Santiago Norte.

Quanto à prioridade da CEC-CV neste momento, afirmou que é trabalhar cada vez mais na qualidade da educação das crianças e dos jovens e alcançar mais dirigentes para apoiar a organização.

Relativamente ao ano 2024, a mesma fonte fez um “balanço positivo", considerando que ultrapassaram todas as expectativas, quer em termos psicopedagógico, espiritual, mobilização de recursos e ainda na criação do sistema de informação de gestão do CECV, produção de manuais para orientar os dirigentes e capacitação dos escuteiros e dirigentes.

Para 2025, avançou que estão previstos o ciclo de conferências sobre o escutismo, um momento de pensar o futuro da organização ao longo prazo, a comemoração dos 25 anos do corpo do escutismo católico, festivais de música e poesia, entre outras actividades culturais que fazem parte da cultura do país.