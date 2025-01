​Mulheres cabo-verdianas participam no III Fórum Africano de ideias em Joanesburgo

Uma delegação cabo-verdiana constituída por 15 mulheres de diferentes esferas da sociedade representa Cabo Verde no III Fórum de Mulheres Africanas em Diálogo, que se realiza de 27 a 31 de Janeiro em Joanesburgo, África do Sul.

Empreendedoras, jornalistas, educadoras e domésticas integram a comitiva crioula que viaja este domingo para África do Sul.

De acordo com a coordenadora em Cabo Verde, Zita Vieira, pretende-se com esta iniciativa dar a voz às mulheres, sendo que uma das maiores conquistas passa por conhecer a realidade das mulheres que estarão presentes neste evento mundial.

A conferência envolve participantes dos 54 países africanos, num universo de 1000 mulheres.

“Nossa responsabilidade é garantir que todas as mulheres cabo-verdianas se sintam representadas neste grande festival de ideias”, revelou a coordenadora.

“Trata-se de aprender, partilhar e aplicar conhecimento no nosso contexto para moldar uma comunidade melhor e promover novas oportunidades”, explicou.

As Mulheres Africanas em Diálogo (AFWID) é uma plataforma anual inclusiva de diálogo que procura unir as mulheres africanas em todas as esferas da vida.

A edição de 2025, sucede a primeira e segunda realizadas em 2018 e 2019 na África do Sul.