​Programa “Cabo Verde 100% IP LED” com meta de instalar 40 mil luminárias LED em todo país

Algumas localidades já alcançaram 100% de cobertura com luminárias LED, como Cidade da Praia, Santa Maria (ilha do Sal), cidade de Mangue e Vila de Chão Bom (Tarrafal de Santiago). Os trabalhos de substituição na ilha Brava estão em fase final e devem ser concluídos até Março de 2025.

Segundo indicou a EDEC, com o financiamento do Governo de Cabo Verde, está em andamento um ambicioso programa nacional para a substituição e reforço da iluminação pública em todas as ilhas.

A mesma fonte informa que com o programa “Cabo Verde 100% IP LED”, a meta é instalar 40.000 luminárias LED, “o que consolidará os esforços para tornar o sistema de IP em Cabo Verde mais eficiente, sustentável e acessível a todas as comunidades do arquipélago”.

A EDEC explica que na última década, Cabo Verde registou avanços significativos na expansão e modernização da iluminação pública (IP). “Este progresso foi impulsionado por uma gestão eficiente e investimentos estratégicos da ELECTRA/EDEC, em parceria com o Governo de Cabo Verde”.

E que o esforço conjunto reflecte um forte compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e com o desenvolvimento sustentável do país.

Em relação a expansão de rede de iluminação pública, a EDEC indica que durante o período analisado, o número de luminárias instaladas em todo o território nacional aumentou de 34.988 em 2015 para 50.302 em 2024, representando um acréscimo de 15.314 novas luminárias.

Para a EDEC, esse crescimento foi distribuído entre as regiões Norte e Sul.

“Na Região Norte, o número de luminárias cresceu de 17.204 em 2015 para 20.483 em 2024, um aumento de 3.279 unidades. Já na região Sul, a expansão foi mais acentuada, passando de 17.784 em 2015 para 29.819 em 2024, com um acréscimo de 12.035 luminárias”.

A mesma fonte avisa que actualmente, a infraestrutura de iluminação pública cobre um total de 1.389,8 km de vias, sendo 516,1 km na Região Norte e 893,7 km na Região Sul, considerando uma luminária a cada 30 a 40 metros.

“A modernização da rede de iluminação pública priorizou a eficiência energética, com a substituição gradual das luminárias de vapor de sódio por tecnologia LED, que oferece maior durabilidade e menor consumo energético”, aponta.