Mês de Fevereiro com combustíveis mais caros

Os preços dos combustíveis vão ficar mais caros, a partir das 00 horas do dia 1 de Fevereiro. De acordo com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) os preços dos combustíveis registaram um acréscimo médio de 4,72 por cento.

Segundo a nova tabela de preços, a Gasolina passa a ser vendida a 136,90 ESC/L; o Gasóleo Normal, a 123,80 ESC/L; o Gasóleo para Eletricidade, a 108,10 ESC/L; o Gasóleo Marinha, a 95,20 ESC/L; o Petróleo, 148,10 ESC/L; o Fuel 380, passa a custar 89,00 ESC/Kg e o Fuel 180, 91,30 ESC/Kg.

Já o Gás Butano passa a custar a granel 158,50 ESC/Kg; sendo que as garrafas de 12,5Kg; vendidas a 1981,00 ESC; as de 6Kg, a 951,00 ESC; as de 3 Kg, a 452,00 ESC e as de 55 Kg, 8.717,00 Escudos.

A ARME explica que no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 aumentaram em 4,41%, 4,19%, 4,22%, 4,12%, 4,75%, 4,73%, 5,67% e 5,70%, respetivamente, pelo que tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 4,72 por cento.

Comparativamente ao período homólogo (Fevereiro de 2024), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 1,09% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 2,76 por cento.

De acordo com os dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em dólares por toneladas métricas (USD/MT), comercializados em Cabo Verde, aumentaram, em média, em 7,80% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Quando consideradas individualmente, as cotações médias do Butano, da Gasolina, do Jet A1, do Gasóleo ULSD e do Fuelóleo 0,5% aumentaram em 9,33%, 7,04%, 8,15%, 6,85% e 7,64%, respetivamente.

No mês de Janeiro de 2025, a cotação média do petróleo Brent nos mercados internacionais correspondeu a 77,80 USD/barril, tendo registado um aumento de 6,97% quando comparada à cotação média do mês de dezembro de 2024 (72,73 USD/barril).

Assim, os principais motivos que contribuíram para esta subida dos preços do petróleo, no mês de Janeiro, têm que ver com as reações dos mercados e investidores ao contínuo incremento da procura de petróleo, face às maiores necessidades de consumo.