Ivanilde Andrade elege aposta no digital como um dos pilares da nova gestão da Morabi empossada hoje

​A nova presidente do Conselho Directivo da Cooperativa de Poupança e Crédito, empossada hoje, Ivanilde Andrade, prometeu apostar forte num plano de transformação digital que engloba a digitalização de todos os serviços e produtos oferecidos pela organização.

Em declarações à imprensa, no âmbito da cerimónia de celebração do sexto aniversário da Morabi e tomada de posse dos novos órgãos sociais, Ivanilde Andrade indicou que a actual direcção pretende apostar ainda na motivação e capacitação dos recursos humanos.

Segundo a presidente, de entre as quatro etapas que rege todo processo de mudança da instituição, o digital é um dos pilares essenciais na garantia de ter um processo interno mais célere, humanizado e inclusivo.

Por outro lado, a cultura organizacional posiciona-se como aspecto fundamental para que a instituição possa contar com colaboradores capacitados, uma vez que transmitem a missão da Morabi e contribuem para que continue a ser um lugar de referência, avançou a mesma fonte.

“A Morabi tem cerca de três mil clientes, mas nós sabemos que milhares de famílias, de pessoas, ainda não estão servidos no sistema financeiro convencional.Por isso, é preciso haver maior impacto, uma maior escala”, salientou, perspectivando para final do mandato de três anos atingir o símbolo de confiança e de desenvolvimento sustentável.

A presidente cessante, Lina Gonçalves, fez um balanço “extremamente positivo” da gestão anterior, não obstante os desafios aliados a transformação, acrescentando que a Morabi conta hoje com uma cooperativa mais “robusta”, com uma carteira activa de mais de 330 milhões de escudos, e uma carteira em risco de 4,27%, abaixo da referência internacional de 5%.

Avançou que os clientes activos são constituídos maioritariamente por mulheres, o que demonstra o compromisso da Morabi com a temática do empoderamento feminino, e o mérito da equipa que “abraçou” a causa.

Os maiores desafios, acentuou, tem a ver com o acesso a recursos financeiros e a criação de um quadro legal satisfatório com a revisão da lei de micro-finanças.

“Significa que nós não podemos ter um crédito máximo de 500 contos ou de 750 contos.Então deixamos de atender aquele segmento do mercado que tem um negócio mais estruturado e a necessidade de um financiamento um pouco maior”, explicou.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que presidiu à abertura da cerimónia, distinguiu a Morabi como uma “marca forte” em Cabo Verde e que actua no sector do microcrédito para além de actividades sociais.

Para o ministro do Fomento Empresarial, a instituição merece continuar a receber apoio do Governo a fim de ter melhores condições para que, através do financiamento, contribua para a mudança da vida das pessoas, sobretudo das mulheres.

No entender ainda do governante, é necessário falar em inovação, soluções tecnológicas a nível da construção de crédito, menos burocracia, e uma gestão sustentável da carteira.

“A Morabi tem sido um exemplo em matéria de construção de crédito e nós queremos também juntos encontrar as soluções para que tenha mais e continuar a atingir mais mulheres, jovens e pessoas em Cabo Verde”, pontuou, enaltecendo o contributo da instituição na criação de oportunidades.

A Morabi Cooperativa é uma instituição financeira criada em 2018, fruto da transformação do programa de microfinanças da Morabi regulado pelo Banco Central de Cabo Verde.

Está presente nas ilhas de Santiago, Maio, Santo Antão, São Vicente e Sal, com dez agências em diferentes concelhos.

A instituição tem como missão oferecer, de forma sustentada e a nível nacional, serviços financeiros à população, especialmente mulheres, bem como, micro e pequenas empresas.