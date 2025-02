​Direcção Nacional da Saúde apresenta sistema “Registo Oncológico de Cabo Verde”

A Direcção Nacional da Saúde (DNS) assinala o Dia Mundial Contra o Cancro com apresentação do sistema “Registo Oncológico de Cabo Verde”. O Dia Mundial do Cancro é celebrado anualmente no dia 4 de Fevereiro.

Numa nota enviada, o Ministério da Saúde afirma que esta data é uma oportunidade para unir esforços globais na luta contra o cancro, promovendo a sensibilização sobre a doença, a sua prevenção e a importância do diagnóstico precoce.

“A campanha 2025-2027 “Unidos pelo Único” pretende colocar as pessoas no centro dos cuidados oncológicos. Unidos nos nossos objetivos, únicos nas nossas necessidades, este ano Sob o Lema “Juntos, é possível”, a edição de 2025 reforça o papel da cooperação entre governos, instituições, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil e indivíduos para reduzir o impacto global do cancro”, indica.

Segundo a mesma fonte, o cancro é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, com milhões de novos casos diagnosticados anualmente. “Contudo, avanços na investigação, políticas de saúde pública mais eficazes e o envolvimento comunitário têm demonstrado que é possível fazer a diferença, salvando vidas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes”.

Para o Ministério da Saúde, esta data é também uma oportunidade para reforçar o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos sistemas de saúde e ao acesso equitativo a tratamentos de qualidade, com um foco especial na melhoria da abordagem da doença oncológica.

Em Cabo Verde, conforme indica este dia, será especialmente significativo, marcando o avanço das estratégias de registo de cancro no país, agora membro da AFCRN (African Cancer Registry Network). “Este reconhecimento reflecte o empenho na coleta de dados precisos e na implementação de políticas eficazes que auxiliem na tomada de decisões em saúde”.

Pelo que o país vai apresentar o Sistema de coleta de dados sobre o cancro já implementado designado “Registo Oncológico de Cabo Verde”.

De acordo com o Registo Oncológico de Cabo Verde (ROCV), em 2022 foram diagnosticados 442 novos casos de tumores malignos. “Destes, 341 (77,1%) foram identificados no Registo Oncológico do Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto e 101 no Hospital Batista de Sousa. A distribuição por sexo foi equilibrada, com 219 casos masculinos (49,5%) e 223 casos femininos (50,5%)”.

A idade média no diagnóstico foi de 57,6 anos (±16,2). Nos homens, o cancro da próstata foi o mais prevalente (37,4%) e nas mulheres, os cancros da mama (30,9%), do colo do útero (19,7%) foram os mais comuns.

E para aumentar a conscientização sobre a doença, a Direcção Nacional da Saúde, através do Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas vai realizar, um encontro alusivo ao dia mundial contra o cancro, sob o Lema “Juntos, é possível”, focando nas estratégias do Registo Oncológico.