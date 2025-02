Portugal: Cabo-verdianos na lista dos imigrantes que mais contribuíram para a segurança social em 2024

A contribuição dos imigrantes para a segurança social em Portugal bateu recorde em 2024, no valor de 3.600 milhões de euros, representando 12,4% das contribuições totais e os cabo-verdianos estão na lista dos que mais descontam.

Dos imigrantes, os brasileiros são os que representam o maior grupo, ultrapassando os 37%, seguidos pelos cidadãos da Índia, com pouco mais de 6,5% e dos do Nepal com 4,3%, com a lista dos cinco maiores contribuidores a fechar pelos nacionais de Cabo Verde e Angola, com menos de 4%.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho de Portugal, avançados pela imprensa portuguesa, esse valor foi o mais alto de sempre e que em três anos, o peso dos estrangeiros nas contribuições dos imigrantes para a segurança social duplicou, subindo150% e atingindo 3.600 milhões de euros.

Em 2024, entraram nos cofres da segurança social portuguesa um total de 29.477 milhões de euros, sendo que a fatia dos estrangeiros em Portugal, que representa 10% da população residente, foi de 12,4%.

Os dados divulgados, mostram também que em 2024, as prestações sociais pagas a cidadãos estrangeiros foram de 687 milhões de euros, representando um quinto do que contribuem para a segurança social.

O valor de contribuição deve aumentar em 2025, já que o país espera receber mais entradas de trabalhadores, que neste momento trabalham na sua maioria na restauração e serviços.