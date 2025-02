Porto Novo/Dia Nacional do Pescador: Classe sonha com cais de pesca e casa do pescador

A construção do cais de pesca e da casa do pescador na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, está entre os principais desejos dos operadores locais de pesca, conforme constatou a Inforpress.

Os pescadores apontam o cais de pesca como “a principal aspiração” da classe e pedem ao Governo para concretizar este projecto “há muito prometido” aos operadores porto-novenses.

Uma outra infra-estrutura reivindicada pelos homens do mar na cidade do Porto Novo prende-se com a criação da casa do pescador.

A própria Associação dos Pescadores do Porto Novo tem insistido na necessidade de construção destas duas infra-estruturas de apoio à actividade pesqueira, tendo já, por algumas vezes, levado essa preocupação ao Governo.

Estes são dois “projectos cruciais”, assinalaram, para a pesca noe município, segundo um dirigente da associação.

Numa recente visita a Santo Antão, o ministro do Mar, Jorge Santos, assegurou que o cais de pesca está equacionado no âmbito do projecto de ampliação do porto do Porto Novo, cujas obras devem arrancar no decurso de 2025.