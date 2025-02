Jovens cabo-verdianos podem candidatar-se ao programa de estágios em empresas nas Canárias

Os jovens cabo-verdianos podem candidatar-se, até 20 deste mês, ao programa de estágios em empresas nas Canárias, que visa incentivar a transferência de conhecimento entre a região das Canárias e o continente africano, informou hoje a Uni-CV.

Em nota de imprensa, a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) informa que este é um projecto da Universidade de La Laguna, através da Fundação Geral em parceria com a Presidência do Governo das Canárias, através da Direcção Geral de Relações com a África.

O programa tem como objectivo criar oportunidades de desenvolvimento profissional e intercultural, possibilitando a inserção de jovens universitários da Uni-CV ou formandos em contexto empresarial canário.

Pretende-se com esta iniciativa, estimular a internacionalização do sector privado na África, por meio da implementação de estágios remunerados não laborais para jovens talentos africanos em empresas, clusters e centros de pesquisa estabelecidos nas Ilhas Canárias.

Aos seleccionados, será oferecida experiência prática numa empresa parceira, promovendo assim o intercâmbio de conhecimento e a expansão de redes de contacto.

De acordo com a universidade pública, os candidatos não devem ter, no momento da formalização da bolsa, qualquer tipo de vínculo estatutário ou contratual com a empresa que selecciona o jovem para realizar o estágio, ter nacionalidade cabo-verdiana, ter residido em Cabo Verde nos últimos dois anos à data de publicação deste Programa.

Os interessados devem ainda ter obtido um diploma/licenciatura universitária ou ter realizado um ciclo de formação profissional nos cinco anos anteriores à publicação do Programa, ter pelo menos um nível B2 de espanhol, o que será valorizado no processo de selecção.

O programa oferece estágios não laborais para um total de três jovens africanos, com duração máxima de seis meses cada.

A candidatura ao programa de estágios em empresas nas Canárias pode ser feita através de um formulário disponibilizado no 'site' da Fundação Universitária de Las Palmas ou da Fundação Geral da Universidade de Laguna.