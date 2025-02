​IMP interdita saída de embarcações de pesca local para o mar nas ilhas de Barlavento

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) anunciou a interdição da saída para o mar das embarcações de pesca local, incluindo botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A interdição é válida para as ilhas de Barlavento e, segundo o IMP, a medida é válida nas próximas 48 horas.

A Autoridade Marítima alerta todos os armadores, proprietários e pescadores para não saírem ao mar enquanto essas condições persistirem.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, estão previstos ventos com velociadades entre os 20 e os 49 Km/h "com rajadas muito fortes ocasionais em alguma zonas do barlavento ao longo da tarde" e estão previstas ondas entre os 1,5 e os 3,5 metros que vão afectar "sectores inter-ilhas em Barlavento oriental".