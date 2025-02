​Nove suspeitos detidos por de crimes de VBG, maus-tratos e agressão sexual de menor na ilha do Fogo

A Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros ordenou a detenção fora de flagrante delito de nove cidadãos cabo-verdianos, no âmbito da investigação de oito processos em curso. Os detidos são todos do sexo masculino, naturais da ilha do Fogo, residentes em diversas localidades da ilha, e têm idades compreendidas entre 18 e 66 anos.

Segundo um comunicado da Procuradoria, as detenções foram motivadas por indícios da prática de crimes de violência baseada no género (VBG) agravada, maus-tratos a ascendentes e agressão sexual de criança com penetração agravada e continuada. Após serem presentes ao primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas, medidas de coação. Três dos arguirdos ficaram em prisão preventiva por suspeita de agressão sexual de menor com penetração agravada e continuada. Outros quatro, indiciados por VBG agravada, estão proibidos de contactar as vítimas e obrigados a apresentações periódicas às autoridades. Um dos arguidos, suspeito de VBG agravada e maus-tratos a ascendentes, recebeu proibição de contacto por qualquer meio ou forma com a ofendida e apresentação periódica às autoridades. Já o último detido, acusado de VBG, ficou sujeito à apresentação periódica às autoridades. A Procuradoria da República reforça que as investigações continuam em curso.

