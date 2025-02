Secretário-geral do MpD promete implementar um programa organizacional capaz de “conduzir” o partido à vitória nas eleições

O secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD-poder), Agostinho Lopes, afirmou na tarde desta sexta-feira que vai implementar um programa organizacional capaz de conduzir o partido à vitória nas próximas eleições.

Agostinho Lopes fez estas declarações em conferência de imprensa, à margem da reunião da Comissão Política Nacional onde foi discutida e aprovada a estrutura organizacional do Secretariado Nacional e a proposta de indigitação dos secretários-gerais adjuntos.

Segundo Agostinho Lopes, o objectivo é reorganizar, reanimar e conseguir uma coerência lógica no funcionamento do partido, com o objectivo de aproximar o partido dos militantes e da sociedade, fazendo com que as estruturas funcionem “convenientemente”.

“Todo o nosso foco, tanto na organização como no funcionamento, vai estar virado para as eleições legislativas de 2026. Todo o trabalho de comunicação, de coordenação política, vai estar direccionado para a vitória nas próximas eleições legislativas”, garantiu o secretário-geral do MpD.

Neste sentido, prometeu “atacar” nomeadamente no aspecto da organização partidária, da mobilização da base do partido, na criação de empatia social e auscultar as expectativas do futuro.

“Mas vamos certamente ter que melhorar fortemente o nosso sistema de comunicação. Porque verdadeiramente a nossa mensagem não passou do ponto de vista interno durante as últimas eleições”, sublinhou Agostinho Lopes.

Com base nisso, adiantou que fazem parte da equipa de secretários-gerais adjuntos, Elizabeth Silva Mendes, mestranda em Ciências Políticas, Económicas e Treinamento e antiga deputada do MpD na primeira legislatura.

Depois elencou Francisco António Dias, Licenciado em Ciências Políticas e pós-graduado em Políticas de Desenvolvimento Local, e antigo deputado do MpD na legislatura de 2006 a 2011, seguido de Sara Helena Pires, formada em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão e é pós-graduada em Gestão de Riscos Atuariais.

Finalizou, dizendo que fazem parte também da equipa Vander Silva Gomes, Licenciado em Direito e mestrando em Direito Marítimo e Comércio Internacional, actual deputado da nação, e Ethel Fernandes Rodrigues, Licenciada em Direito e pós-graduada em Direito de Ambiente e ex-candidata para as listas do MpD, a vereadora da Câmara Municipal da Praia, nas últimas autárquicas.