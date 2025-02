PJ detém duas funcionárias públicas suspeitas de falsificação de documentos e vários outros crimes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no sábado, 22 de Fevereiro, duas mulheres, funcionárias públicas, de 58 e 39 anos, suspeitas da prática de doze crimes, entre os quais o de falsificação ou alteração de documentos, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota da PJ, as detenções foram realizadas pela Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCIICCEF) da PJ, em cumprimento de dois mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pela Procuradoria da Comarca da Praia.

A PJ esclarece que as detenções resultam de uma longa investigação, que culminou na identificação das detidas, na qualidade de funcionárias públicas, como responsáveis por actos susceptíveis de configurar, em abstracto, a prática de doze crimes de falsificação ou alteração de documentos, um crime de corrupção passiva, um crime de peculato e peculato de uso ou oneração, um crime de infidelidade, um crime de inserção de falsidade em registo ou documento e um crime de lavagem de capitais.

Presentes as detidas às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decidiu aplicar, como medidas de coação, a interdição de saída do país, a suspensão do exercício de função, profissão ou direitos e a proibição de contactos.